Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kırım Tatarları Milli Lideri Kırımoğlu'nu ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu öğle yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada sıcak bir ağırlamanın yanı sıra ikilinin samimi sohbeti dikkat çekti. Kırım Tatarları Milli Lideri'nin Kırım Tatarlarının özgürlüğü adına verdiği mücadelenin konuşulduğu ağırlamada, tüm baskılara rağmen verilen demokratik mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Topçu, buluşma kapsamında yaptığı değerlendirmede Kırım Tatarlarının verdiği mücadelenin demokratik çerçevedeki kıymetini ifade ederek, “Kırım Tatarı soydaşlarımızın milli lideri, yıllardır halkının hak ve özgürlüğü için verdiği mücadelede kendine ve halkına yapılan onca zulümler ve sürgünlere rağmen silaha el sürmeyen, teşvik etmeyen, fikirleri ülküsü ve sevgi ile demokratik mücadelesini sürdüren, Türk Dünyası ve bütün mazlum halkların sembol kahramanını milletimizin evinde ağırlamak bizim için çok büyük bir onur” şeklinde konuştu.

“Türkiye devleti ve milleti ile Kırım Tatarı soydaşlarının her daim yanında olacaktır”

Topçu, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve bu çerçevede Kırım'ın işgalini ve ilhakını kabul etmediklerini belirterek, “Türkiye devleti ve milleti ile Kırım Tatarı soydaşlarının her daim yanında olacaktır. Soydaşlarımızın hak ve hukuk mücadelesine aynı zamanda sağlık, güvenlik ve refahlarına Türkiye'nin katkı ve destekleri her zaman devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kırımoğlu, görüşmede Başdanışman Topçu'ya teşekkürlerini bildirerek, “Biz Kırım Tatarları olarak başımıza bir bela geldiği zaman daima Türkiye'ye başvuruyoruz. Kırım'ın işgalini tanımadığı için Türkiye'ye minnettarız” dedi.