Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev'in yapıcı ve akıllı politikaları neticesinde Kazakistan kendisine ömür biçenleri sukutuhayale uğratmıştır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, “Nazarbayev'in yapıcı ve akıllı politikaları neticesinde Kazakistan kendisine ömür biçenleri sukutuhayale uğratmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen “Ulu Bozkır'ın Yükselişinde Nursultan Nazarbayev Rolü” konulu çevrimiçi toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu önemli mesajlar verdi. Topçu, “Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak, 29 uncu bağımsızlık yılında Kazakistan hükûmetini ve kardeş Kazak halkını en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Kardeş ülke Kazakistan'ın ‘Bağımsızlık Günü' kutlu olsun, dünya döndükçe Kazakistan'ımız var olsun” diye konuştu.

“Türk halkı olarak gurur duyuyoruz”

Türk halkı olarak gurur duyduklarını dile getiren Topçu, “Kazakistan bölgesinde ve uluslararası arenadaki önemli başarıları yanında, sağlam ve istikrarlı bir şekilde büyüyerek kalkınmakta ve refah seviyesini artırarak yükseltmektedir. Kardeş ülke Kazakistan bölgesi ve dünya için barışın, refah ve uzlaşmanın adresi olmasından Türk halkı olarak gurur duyuyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanı Yelbası Nazarbayev'in, yapıcı ve akıllı politikaları neticesinde Kazakistan kendisine ömür biçenleri sukutuhayale uğratmıştır. Kazakistan'ın uluslararası itibarını daha da artırıp, halkın refah ve huzurunu büyütmek için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev ve ekibinin Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Mağcan Ata'mızın ‘uzaktaki kardeşleri' olarak, en kalbi saygı ve üstün başarı dileklerimizi arz ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca programda, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, TBMM Türkiye- Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu katıldı.