Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: ”Seyyid Ahmet Arvasi çilekeş bir hocaydı”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Seyyid Ahmet Arvasi, ülkücüler için bizim çocuklar tarafından hazırlanan 12 Eylül zindanlarına, ‘Medrese-i Yusufiye' ismini veren çilekeş bir “Yusuf Yüzlü” hocaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Merhum Seyyid Ahmet Arvasi ve Ahmet Tevfik İleri'nin ölüm yıldönümleri vesilesiyle Yerli Düşünce Derneğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Önemli iki değerin ölüm yıldönümleri nedeniyle bu programın gerçekleştirildiğini söyleyen Başdanışman Topçu, “15 Şubat 1932'de Ağrı-Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelen, 31 Aralık 1988'de 56 yaşında İstanbul- Erenköy'deki evinde daktilosu başında vefat eden Seyyid Ahmet Arvasi, ülkücüler için “bizim çocuklar” tarafından hazırlanan 12 Eylül zindanlarına; “Medrese-i Yusufiye” ismini veren çilekeş bir “Yusuf Yüzlü” hocaydı. Seyyid Ahmet Arvasi; İslam dünyasını köle etmek isteyen, derebeyi ve sömürge medeniyetinin küresel emperyalist güçlerinin ilk hedefi “Türk devleti ve Türk milletidir” tespiti ile bütün Müslümanlara tutacakları el ile yanında duracakları omuzu göstermiş bir mütefekkirdir. Onun; “Türk devletini yıkmak ve Türk milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil, İslam'a da ihanet etmektedirler” sözünü günümüzde de hep hatırımızda tutmamız gerektiğine inanıyorum. Türk-İslam Ülküsünün müellifi, ad sahibi ve serdengeçtisi, Medrese-i Yusufiyeli fikir ve dava adamı, Seyyid Ahmet Arvasi Hocamızı vefatının yıldönümünde rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Seyyid Ahmet Arvasi'nin eserlerini okumalarını tavsiye ettiğini söyleyen Başdanışman Topçu şunları kaydetti:

“Devlet ve millet hayatında öyle yöneticileri vardır ki görevleri sona erdiği gün unutulur fakat öyle yöneticiler de vardır ki görevleri sona erse de ortaya koydukları vizyon ve projelerle devlet işlerinde iz bırakarak milletin gönlünde taht kurup asla unutulmazlar. Evlendiği gün eşine; “Önce vatanımızı, milletimizi seveceğiz, sonra birbirimizi” diyen Ahmet Tevfik İleri vatan ve millet aşığıdır. 1911 Rize-Hemşin'de doğdu, bizim çocukların 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar tarafından idama mahkum edildi. Cezası ömür boyu hapse çevrilip, Kayseri bölge Medrese-i Yusufiye”de yatarken kanser teşhisi ile kaldırıldığı Ankara Hastanesinde 31 Aralık 1961 günü müebbet hapsinden kurtulup, Rabbinin emriyle 50 yaşında ebedi özgürlüğe yürüdü. Ahmet Tevfik İleri'nin; devlet, vatan, millet sevgisi, ahlak ve maneviyata öncelik eden eğitim anlayışı günümüz içinde yol göstericidir."