Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev'in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türk dünyası, Kazakistan ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev'in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ortaklığında Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen Nevruz Bayramı resepsiyonuna katıldı. Topçu, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Salı günü istifa etmesinin ardından görevini Kassym-Jomart Tokayev'e devretmesine değinerek, “Kazakistan'ın Bilge Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev'in görevini bırakmak hususunda almış olduğu bu tarihi kararda kendilerinin yüksek devlet ve siyaset tecrübesi yanında, derin feraset ile irfanının uygun gördüğü bir gereklilik olduğu inancındayım. Türk dünyası, Kazakistan ve kardeş Kazak halkı, Aksakalımız Bilge Lider Sayın Nazarbayev'in engin devlet ve siyaset tecrübesine her zaman ihtiyaç duyacaktır.” diye konuştu.

İstifa kararını saygı, minnet ve hüzünle karşıladığını belirten Topçu, dünyanın onun barış için yaptıklarını Türk dünyasının ise “Aksakal” olarak yaptıklarını ve daha da yapacaklarını minnetle ve şükranla andıklarını söyleyerek, “Rabbim ona sağlıklı uzun bir ömür versin, onu Kazakistan'ın ve Türk dünyasının başından eksik etmesin. Mağcan Cumabay atamızın ifadesiyle Aksakalımızı ‘uzaktaki kardeşleri' olan Türk halkı olarak, saygı, sevgi, minnet ve şükran duygularımızla selamlıyoruz. Çok tecrübeli bir devlet adamı olan Sayın Kassym-Jomart Tokayev'e bu kutlu görevinde başarılar diliyor, kendilerine, Kazakistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecektir.” ifadelerini kaydetti.

Topçu, Nevruz'un yenilenmeyi ve yeniden dirilişi temsil ettiğini vurgulayarak, “Nevruz'un Balkanlar'dan Türkistan'a, Kafkaslar'dan Ortadoğu'ya, Galiçya'dan Afrika'ya insanlık tarihinde derin izler bırakmış, görkemli medeniyetler kurmuş, ‘yedi devlet-bir millet' olan Türksoyluların dirilişi, birliği ve dirliğine vesile olsun. Nevruz bayramımız kutlu olsun.” şeklinde konuştu.

Ülkemizde Nevruz'un bölücü emeller güdenler tarafından istismar edildiğini hatırlatan Topçu, Nevruz gibi Türk'ün birliğini ve yenilenmeyi temsil eden bir bayramı acının, yıkımın, kanlı emel ve eylemlerin zemini olarak gören sefil bir güruhun mensubu olanların aziz milletimizin birlikte ve kardeşçe yaşama iradesi ve şuuru karşısında rezil ve zelil olduklarını söyledi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Abzal Saparbekulı, bu yıl Nevruz'un Kazakistan'a büyük yenilik ve gelişmelerle geldiğini belirterek “19 Mart 2019 saat 19.19'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yüksek görevinden istifa ettiğine dair kararnameyi imzaladı. Kurucu Devlet Başkanımız'ın en büyük özelliklerinden biri stratejik vizyon ve planlamaya verdiği önem olmuştur. Bağımsız Kazak Devleti'nin beka, istikrar ve kalkınması için aldığı son karar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bizler ise, sadece Kazakistan değil, tüm Türk dünyası olarak; Aksakalımız, Türk dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev'in bilgi ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

TÜRKSOY'un Nevruz kutlamalarına Ankara'nın ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam edeceğini belirten TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Purtaş, Belçika'da bulunan Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenleyeceği Nevruz konserinde TÜRKSOY olarak yine Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılarla yer alacaklarını belirtti.

Düzenlenen programa TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlyev, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Amza Pakeer Mohideen, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Türk dünyasından ünlü dans ve ses sanatçıları ile davetliler katıldı.