Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY-Balkanlar kitabının çevrim içi tanıtım toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından hazırlanan "TÜRKSOY-Balkanlar" kitabının çevrim içi tanıtım toplantısına katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı'nın yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanısıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Marian Postelnicu katıldı.

Konuşmasına Düsen Kaseinov'un şahsında TÜRKSOY çalışanlarına yaptıkları güzel çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Covid-19 testi pozitif çıkan Türk Dünyası'nın aksakalı, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e acil şifalar diledi. Kültür faaliyetlerinin insanlar ve ülkeler arasında sihirli bir anahtar olduğunu, halkları birbirine daha yakından tanıtan, belli sebeplerle kapalı olan kapılarının ziyarete açılmasını sağlayan bir unsur olduğunu ifade eden Topçu, TÜRKSOY'un dünya medeniyetinin ve evrensel insanlık değerlerinin geliştirilmesiyle ilgili büyük katkı sağladığını belirtti. TÜRKSOY'un Balkanlar coğrafyasındaki etkinliklerine de bizzat katıldığını dile getiren Topçu, “Bu bölgede bulunan her ırktan, dilden ve dinden insan TÜRKSOY'un faaliyetlerinden son derece memnun kaldı. Bu faaliyetlerde TÜRKSOY'lu sanatçıların performanslarını ayakta alkışlayan bir kralı kendi gözlerimle gördüm. Bu insanlık adına memnuniyet verici bir olay” diye konuştu.

Toplantının açış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, TÜRKSOY'un üye ülkelerinin yanı sıra tüm dünyada ve Avrupa'da çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiğini vurguladı. Her yıl Balkanlar'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan coğrafyadaki kardeş halklarımızın gönül tellerini titrettiklerini, düzenledikleri etkinlikler ile Türk halklarının kültür ve sanatını geniş kitlelerle buluşturduklarını dile getiren Kaseinov, bu çerçevede Balkan ülkelerine düzenledikleri turne, festival, sergi, konser, konferans ve diğer etkinlikleri örnek gösterdi. Bölgenin çeşitli üniversiteleri ile "kültürel etkileşim, bilimsel araştırmalar ve eğitim-öğretim” alanlarında da iş birliği protokolleri imzaladıklarını ve bu sayede ortak değerleri olan öncü şahsiyetleri bilimin ışığında çeşitli konferans, sempozyum ve panellerle andıklarını dile getiren Kaseinov, “Biz, tüm bu faaliyetleri Balkan coğrafyasında gerçekleştirirken, doğal olarak o bölgede yaşayan halkların da Türk Dünyası'nda tanıtılmasına özel önem veriyoruz. Bu kapsamda geleneksel faaliyetlerimiz olan fotoğrafçılar, ressamlar ve şairler buluşmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya ve Sırbistanlı sanatçılar ülkelerini temsil etme fırsatı buldular. Teşkilatımız, tüm Avrupa'nın ve Balkan coğrafyasının sahip olduğu kültür zenginliğinin, insan yaşamının en önemli unsurlarını teşkil eden bu somut ve somut olmayan kültürel mirasın TÜRKSOY'a üye ülkelerde tanıtımına büyük önem vermektedir” diye konuştu.

TÜRKSOY'un çalışmalarının Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini ve Bakanlığın yurt dışı temsilcilikleriyle bu çalışmalara katkı sağladığını dile getiren Büyükelçi Deniz Çakar ise, yurt dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin TÜRKSOY'un katılımıyla daha da zenginleştiğini vurguladı. TÜRKSOY'un tertip ettiği etkinliklerle halkların kadim mirasını hem dünyaya tanıttığını hem de medeniyetin gelişmesini sağladığını kaydeden Çakar, “Memnuniyetle görüyoruz ki TÜRKSOY'un çalışmalarıyla Türk Dünyası'nın renkleri Balkanlar'ın renkleriyle karışıyor. Bugün tanıtımına katıldığımız TÜRKSOY-Balkanlar kitabı bu anlamlı gayretin ürünüdür“ ifadesini kullandı.

Türk halklarının ortak tarihinin her daim Türk Dünyası'nın övünç kaynağı olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşları birbirine yaklaştıran en güçlü bağlardan biri olduğunu kaydeden Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, TÜRKSOY'un faaliyetleriyle bu bağların daha da güçlendiğini vurguladı. Damka, kurulduğu 1993 yılından bu yana Altaylar'dan Balkanlar'a soydaş ve kardeş halkları bir çatının altında kültürü kardeşlik ruhuyla bir araya getirmesi ve bu çatının altında Balkan Türklerine de yer vermiş olması vesilesiyle TÜRKSOY'a teşekkürlerini iletti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, TÜRKSOY'un binlerce yıllık ortak Türk tarihinin birikimi olan kültürün yaşatılması ve dünyanın farklı bölgelerinde muhafaza edilmesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Hasan, “Türk Dünyası coğrafyasında farklı kültürel etkinlikleriyle bizleri bir araya getiren TÜRKSOY, kültür alanında Türk Dünyası'nın çatı kuruluşu görevini üstlenmiştir. Balkan ülkelerinde yaptığı etkinliklerle bizleri bu topraklarda yaşayan diğer halklara tanıtmış, aynı zamanda diğer ülkelerde Balkan Türklüğünün varlığına ve kültürüne elçilik etmiştir” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinliğin kitap tanıtımından ziyade gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan bir eser olduğuna dikkati çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, TÜRKSOY'un Balkanlar'da yaptığı etkinliklerinin takdire şayan olduğunu kaydetti. Çam, “TÜRKSOY'un giderek büyüttüğü bu ailesine herhangi bir din, ırk ve dile bakmaksızın aslında pek çok kültürleri bir araya getiren bir mayanın tezahürü olarak bakmak gerekiyor. Orta Asya'dan, Orhun Anıtları'ndan başlayıp dünyanın birçok noktasına uzanan bu medeniyet yürüyüşünde birçok unsur var. Dolayısıyla ortak noktaya bakıştaki birlikteliği sağlayan bu teşkilatın daha da farklı bir açılıma doğru günbegün gideceğine inanıyorum“ değerlendirmesini yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, tanıtımı yapılan TÜRKSOY-Balkanlar kitabının kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Romanya Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Marian Postelnicu TÜRKSOY'un faaliyetleri, Balkan ülkeleriyle ilişkileri ve TÜRKSOY-Balkanlar kitabı hakkında değerlendirmelerde bulundular.