Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Yargı 31 Mart'taki milli irade gaspına suçüstü yaptı”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Yargı 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sandıklarda milli irade gaspı yapanlara suçüstü yapmış, milletin hukuku ve siyasi iradesi korunmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ve yönetiminin düzenlemiş olduğu iftar davetine katıldı. Topçu programda gazetecilerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

YSK üyelerini hedef göstermenin siyasi akıl tutulması olduğunu belirten Topçu, "Bu hukuk tanımazlıktır. Yargı 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sandıklarda milli irade gaspı yapanlara suçüstü yapmış, milletin hukuku ve siyasi iradesi korunmuştur” şeklinde konuştu.

“Feryadın nedeni; 23 Haziran'da Yıldırım'ın çarpacak olmasıdır”

Topçu, YSK üyelerine tehdit ve hakaretle, isim isim hedef göstermekle işlenmiş sandık suçunu örtmenin mümkün olmadığını söyleyerek "Kandil, Pensilvanya ve bazı batı merkezlerini çok üzen YSK kararı milletimizin sinesinde memnuniyetle karşılanmıştır. Feryadın nedeni; 31 Mart'ta sandıklarda allem edip kalem edip milli iradeyi gasp etmeye çalışanları 23 Haziran'da Yıldırım'ın çarpacak olmasıdır. Feryatlar Kandil'den de Pensilvanya'dan da Berlin'den de Paris'ten de gelse Türkiye hukuk devleti olmasının gereğini yapmıştır” diye konuştu.

Topçu iftar sonrası, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu ve yönetim kurulunun düzenleyeceği sahur programına katıldı.