Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Bosna Hersek ziyareti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Uvakoğlu Atsız Bey'in torunu Abdurrahman Uvak'ın daveti üzerine Bosna Hersek'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Uvak Doo grubu sahibi Bosna-Hersek İş İnsanları Derneği Başkanı Sultan Alparslan'ın komutanlarından Uvakoğlu Atsız'ın torunu Abdurrahman Uvak'ın daveti üzerine gittiği Bosna-Hersek'deki programına, Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi'nin İlk Başkanı olan Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek başladı. Burada bir konuşma yapan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

“Programıma insanlığın İzzet'i Bilge Lider Aliya'nın manevi huzurlarına çıkarak, ona çok sevdiği Türk milletinin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlamak istedim.”

Daha sonra Zenica'da bulunan Türk Parkındaki mehter konserine katılan Topçu, burada Albay Aydın Erdem'i ve mehteranı kutladı. Hotel Zenica'da düzenlenen ve Bosna-Hersek Büyük Elçisi Sadık Babür Girgin ve Zenica Kantonu Başbakanı, ilgili bakanlar ile Türkiye'den ve Bosna Hersek'ten çok sayıda iş adamı iştirak ettiği toplantıda yaptığı konuşmada ise, “Sizleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bu vesile, İnsanlığın İzzet'i, Bilge Lider Aliya'nın ülkesinde onun evlatlarıyla tekrar buluşmuş olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 1992-1995 yıllarında dünyanın seyrettiği hukuksuz savaşta, vatanları, istiklal ve istikballeri için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve şanlı başkomutan Aliya İzzet Begoviç'i saygı rahmet ve şükranla anıyorum. Cenab-ı Hak her birine cennetini ve cemalini nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.