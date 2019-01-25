Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Venezuela açıklaması: "Küresel savaşa döndürüldü"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Venezuela'da yaşananlara ilişkin, "Ne yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, böyle bir küresel savaşa döndürüldü. Siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniliyor" dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen konferansta Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Latin Amerika coğrafyasında çok önemli olayların cereyan ettiğini belirten Bracho, Venezuela'daki olayların aslında yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü olduğunu söyledi. ABD ve ABD'ye güdümlü bazı ülkelerin yasal ve anayasaya uygun bir şekilde seçilmiş devlet başkanını tanımama teşebbüsünde bulunduklarını dile getiren Bracho, "Bu bahsi geçen ülkeler Venezuela'da kendi kendini devlet başkanı ilan eden bir şahsı devlet başkanı ilan ettiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bizim ülkemizin kaderine halkın kendisi karar verir" diye konuştu.

"Ülkeler hizaya çekilmek isteniliyor"

Konferansa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SDE Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyesi Yalçın Topçu ise, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" mesajını anımsattı. Bu ifadenin Türk milletinin ve devletinin bu olaylara karşı duruşunun en net göstergesi olduğunu ifade eden Topçu, Türkiye'nin milli iradeye tasallut kim tarafından gelirse gelsin karşısında durduğunu aktardı. Türkiye'nin barış ve özgürlükten ve özellikle dillere pelesenk olan demokrasiden yana olduğunun altını çizen Topçu, "Ne yazık ki ülkemizde de yapılanlara baktığımız zaman, böyle bir küresel savaşa döndürüldü. Siyaset yoluyla ülkeler hizaya çekilmek isteniliyor. Basın yolları, ekonomik ve terör örgütleri kullanılarak kendi yanlarında olmayan ülkeleri hizaya çekmek istiyorlar. Bunu kabul etmek doğru değil" şeklinde konuştu.

Topçu, Türkiye'nin yüzde 52,5 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın, Meclisin ve Türk halkının dünyada bu tür işlerin olmasını istemediğini kaydetti. Topçu, Türkiye'nin Venezuela'nın yanında olduğu mesajını verdi.