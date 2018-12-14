Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ‘Gökbörü' hediye edildi

Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen konserde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya hatıra parası "Gökbörü” hediye edildi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl dönümü münasebetiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde bir konser düzenlendi. Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği tarafından düzenlenen konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu ile Kazak ve Türk birçok davetli katıldı. Büyükelçi Saparbekulı, Kazakistan'da tedavüle giren “Gökbörü” isimli hatıra parasını gecenin anısına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya hediye etti. Konuşmasında karşılıklı kültürel etkinliklerin önemini vurgulayan Topçu, “Bizim medeniyetimiz tarih boyunca gittiği yere nizam ve merhamet götürmüş, bütün insanlığı güvenliğe, refaha, salt adalete, barış ve esenliğe kavuşturmuş bir medeniyettir. Birbirinden farklı coğrafyalarda, uzak kalmış öz kardeşlerin birbirini yeniden kucaklayabilmesi, aynı zamanda ekonomik ve siyasi birlikteliklerin de istenilen seviyede olması için de sihirli bir anahtar olan bu tür kültürel etkinlikler çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aksakalımız Nursultan Nazarbayev önderliğinde özellikle siyasi ve ekonomik anlamda uzaklarımız yakın oldu. Biz farklı beşiklerde büyüsek de özbeöz kardeşleriz” ifadesini kullandı.

"Bu etkinlikler birbirimizi yakından tanımaya vesile oluyor”

Büyükelçi Saparbekulı ise, yapılan kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini sağladığını belirterek, "Bu tür etkinlikler birbirimizi yakından tanımaya vesile oluyor, kardeşliğimizi pekiştiriyor" dedi. Kazak halkının Türk tarihinin bir parçası olduğunu vurgulayan Saparbekulı, Türk medeniyetinin tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Mülazımoğlu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, Kazak-Türk temaslarının kardeşlik, dostluk ve saygı üzerine kurulduğunu söyledi.

Program, konuşmaların ardından Kazak Adırna Folklor ve Etnografya Müzik Topluluğu'nun yerel enstrümanlar eşliğinde icra ettiği Kazakça ve Türkçe eserlerle devam etti. Programın ardından Saparbekulı'nın hediye ettiği hatıra parasını gazetecilere değerlendiren Topçu, “Bu manalı ve kıymetli hatıra için kendilerine çok teşekkür ederim. Ayrıca Aksakalımız bilge lider Nursultan Nazarbayev'e, güney Kazakistan bölgesine tarihteki ismi olan ‘Türkistan' adının geri verilmesi ile ilgili alınan kararın ardından ‘Gökbörü' isimli bir para bastırarak Türk kültürüne gösterdiği ehemmiyet ve hizmet için şükranlarımı sunarım” diye konuştu.