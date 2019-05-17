Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu küresel terör kavramına dikkat çekti

dönem Çorum Milletvekili ve Meclis İdari Amiri Salim Uslu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette dünya genelinin gündeminde yukarılara çıkan terör meselesi ve Rusya'da yaşayan Türk ve Müslüman kökenli halk konuları öne çıktı.

“Çiğnenen evrensel hukuk bütün insanlığın vicdanını kanatıyor”

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çeken Topçu “Afrika'da, Ortadoğu'da, Yemen'de, Uygur Özerk Bölgesi'nde, Srebrenitsa'da, Karabağ'da, Myanmar ve Venezuela'da yaşanalar, dökülen kanlar, gasp edilen en tabii insan hakları, soy kırımlar ve çiğnenen evrensel hukuk bütün insanlığın vicdanını kanatmaktadır ve büyük bir insanlık sorunu haline gelmiştir” dedi.

Topçu sözlerine şöyle devam etti

“Başta BM ve BMGK olmak üzere herkes barış için gereğini yapmalı”

“Savaşlardan ve terörden mağdur olan, zarar gören bütün insanlığın yanında çevre ve doğa da zarar görmektedir. İnsanlık ve doğa için barışın, refah ve güvenliğin hakim olduğu bir dünyaya kavuşmamızda başta BM ve BMGK olmak üzere, her ülke ve her insana acil görevler düşmektedir.”

“Dindaş ve soydaşlarımız Rusya'nın birliğine ve dirliğine katkı sunarak yaşamaktadırlar”

“Bugün Rusya'da, toplam nüfusun yüzde onundan fazla bir oranda dindaş ve soydaşlarımız Rusya vatandaşı olarak Rusya'nın birliğine ve dirliğine katkı sunarak yaşamaktadırlar. Bu durum Rusya ve Türkiye ilişkileri için de çok önemlidir. İki ülke halklarının ortak istek ve arzusu ve iki ülke başkanlarının da yüksek siyasi öngörüleri ile Rusya Türkiye ilişkileri her açıdan yükselerek devam ediyor. Ekonomik ve ticari ilişkiler iki ülke ilişkilerinde çok önemli yer tutmaktadır. Rusya Türkiye için çok önemli dış ticari ortaklarından birisidir. İki ülke arasındaki karşılıklı 10'ar milyar doları aşkın yatırımların yanında enerji ve turizm alanındaki ticari ilişkilerimiz her iki ülkenin de istihdamına ve refahına önemli katkılar sağlamakta. Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi düzeyde olması iki ülke ve bölgenin yanı sıra dünyanın da güvenliğine, refahına ve barışına önemli katkıları olacaktır.”

Enveroviç Çetin: “Rus turist sayısının yüzde 200 artacağı öngörülüyor”

Türkiye ve Rusya'nın tarih ve coğrafya itibariyle ortak paydaları olan iki ülke olduğunu belirten Talat Enveroviç Çetin , “Türk-Rus ilişkilerinde özellikle iki devlet başkanının 2023 yılında ortak ticaretin 100 milyar dolara çıkması hedefinin gerçekleşmesi yolunda Sayın Yalçın Topçu ile görüş alış-verişinde bulunduk. Kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi. İki ülkenin turizm ilişkilerine değinen Çetin “şu anda Türkiye Rusya'dan her yıl yaklaşık 6 milyon turist kabul etmektedir. Türkiye'nin Rusya için başlattığı pasaportsuz seyahat sayesinde bu sayının 15 milyonlara çıkması muhtemeldir. Çünkü Rus nüfusunda ciddi oranda dış pasaport sahibi olmayan vatandaşlar vardır. Bu sayede Türkiye'nin ağırlayacağı Rus turist sayısının yüzde 200 artacağı öngörülüyor” diye belirtti.

Uslu: “Türkiye-Rusya ilişkilerinin dünya barışına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyorum”

Salim Uslu ise dünya barışının çok önemli olduğu bir evreden geçildiğini belirterek “gelişmekte olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin dünya barışına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle ABD'nin bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir kıt'ayı ve dünya barışını tehdit ettiği bir dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok daha gelişmiş olması barış için çok önemli diye düşünüyorum. Sayın bakanımıza da bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.