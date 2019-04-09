Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Hamza Yerlikaya ve Sefer Turan'ı makamında ağırlayan Başkan Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Pursaklar'da devam eden spor kompleksi yapımı ve diğer projeler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunan Hamza Yerlikaya ve Başkan Yılmaz, “Pursaklar için hep birlikte güzel hizmetler yapacağız” mesajı verdiler.