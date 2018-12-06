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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Edirne, Erzincan, Kırşehir ve Tunceli başta olmak üzere 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Yaptığı konuşmada bugüne kadar 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayının isminin açıklandığını kaydeden Erdoğan, “Bugün 14 büyükşehir veya il belediye başkanımızın ismini daha açıklıyoruz. Toplam 74 şehrimizin büyükşehir ve il adaylarımızı tanıtmış oluyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 ilin belediye başkan adayları şöyle:


“Ağrı-Savcı Sayan, Aksaray-Evren Dinçer, Bilecik-Nihat Can, Erzincan-Cemalettin Başsoy, Edirne-Koray Uymaz, Iğdır-Adil Aşırım, Isparta-Şükrü Başdeğirmen, Kars-Ensar Erdoğdu, Kırşehir-Yaşar Bahçeci, Kütahya -Ahmet Sami Kutlu, Siirt-Ali İlbaş, Tunceli-Gökhan Arslan, Van -Necdet Takva, Zonguldak-Ömer Selim Alan.”

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