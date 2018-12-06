Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı

14 ilin belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kalan 7 büyükşehir ve il belediyemiz ile ilçelerimizi önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. İlçe belediye başkan adaylarımızın tespiti ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Edirne, Erzincan, Kırşehir ve Tunceli başta olmak üzere 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Yaptığı konuşmada bugüne kadar 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayının isminin açıklandığını kaydeden Erdoğan, “Bugün 14 büyükşehir veya il belediye başkanımızın ismini daha açıklıyoruz. Toplam 74 şehrimizin büyükşehir ve il adaylarımızı tanıtmış oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 14 ilin belediye başkan adayları şöyle:

“Ağrı Savcı Sayan, Aksaray Evren Dinçer, Bilecik Nihat Can, Erzincan Cemalettin Başsoy, Edirne Koray Uymaz, Iğdır Adil Aşırım, Isparta Şükrü Başdeğirmen, Kars Ensar Erdoğdu, Kırşehir Yaşar Bahçeci, Kütahya Ahmet Sami Kutlu, Siirt Ali İlbaş, Tunceli Gökhan Arslan, Van Necdet Takva.”

Açıklanan belediye başkan adaylarını tebrik eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek, “31 Mart akşamı kendilerini belediye başkanlarımızı olarak görmek istiyoruz. Kalan 7 büyükşehir ve il belediyemiz ile ilçelerimizi önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. İlçe belediye başkan adaylarımızın tespiti ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Adayları belli olan şehirlerimizde teşkilatlarımız hemen sahaya inecekler. Sizlerden seçim tarihine kadar gece gündüz çalışarak partimizi sandıktan birinci çıkartmanın yanında en yüksek oy oranına ulaştırmanızı bekliyorum. Çalışmadan hiçbir şey yok. Çok koşacağız, çok dolaşacağız. Başta şahsım ve üst düzey yönetici arkadaşlarım olmak üzere durmayacağız. Şu anda bir Cumhur İttifakımız da var. Bu Cumhur İttifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda gerek Bahçeli, gerek şahsım, gerekse bu sürecin altyapı çalışmalarını yürüten arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Onlar hazırlıkları yapıyorlar ve şu anda bazı kalan yerleri de bizler daha sonrada liderler olarak bir araya gelip nihai olarak kararlarımızı vereceğiz. Dayanışma içinde olacağız, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara uyacağız. Eğer herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı kakofoni olur. Ortaya tamamen böyle bir orkestra çıkartalım ki bu böyle olmasın tam aksine burada senfoni olsun. AK Parti böyle bir senfoninin kurucusudur ve dinlendirici bir yapı vardır” ifadelerini kullandı.