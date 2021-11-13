İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ziyaret ettiği Başak Cengiz’in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

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