Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışında konuştu

Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Adana Stadyumu açılışına katıldı. Adana Stadı'nın 78 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 138 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, alttan ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu stadın toplam seyirci kapasitesinin 33 bin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adanaspor ve Adana Demirspor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Her iki spor kulübümüze oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Yeni stadyumun da motivasyonu ile Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarı grafiklerini daha da yükselteceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye'de uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmediğini, spora ilgisi olan gençlerin hem ailelerinden hem de resmi kurumlardan yeterince destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiğini söyleyen Erdoğan, bu sebeple Türkiye'nin genç nüfusa sahip olmasına rağmen sporda arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadığının altını çizdi.

Uluslararası alanda isim yapan, kupa kaldıran, madalya kazanan sporcuların, takımların, spor kulüplerinin de olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak bunun Türkiye'nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye hiçbir zaman ulaşmadığını kaydetti.

“Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik”

Gençlik yıllarında spora, özellikle futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkında olduğunu ifade eden Erdoğan, “İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde şehrin kronik sorunlarını çözerken spor altyapısındaki eksiklikleri gidermeye çalıştık. Görev yaptığım 4,5 sene içinde önemli işlere imza attık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılından bu yana yapılan spor tesisleri hakkında bilgi verirken, Adana özelinde yapılan spor tesislerini hatırlattı.

“Sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum”

Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadyumu tamamladıklarını, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale sürecinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, sporcuların bu tesislerde 7 gün 24 saat çalışabilmesi için dört dörtlük bir spor merkezi olarak tasarladıklarını kaydetti.

Spor alt yapısına yapılan yatırımların meyvelerinin son yıllarda fazlasıyla toplanmaya başlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sporcularımız 2002 yılında sadece bin 481 madalya kazanabilmişken, 2019 yılında elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bini geçti. Adana'da da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. İlimizde 2002 yılında 7 bin 762 lisanslı sporcu varken, biz bu rakamı 189 bin 541'e ulaştırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında da ciddi artışlar oldu. Adana'da 2002 yılında 113 olan spor kulübü sayısı 2021 yılında 486'ya çıktı. Önümüzdeki yıllarda sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülünün ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamaması olduğunu ifade eden Erdoğan, “Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Siyasetçi ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye, öğretmen çocuklarımıza en iyi güzel şekilde yetiştirmeye odaklandı. Polisimiz asayişi ve huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatçımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı. Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Böylece ortaya tarımda, ihracatta, savunmada, terörle mücadele, sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışmalarla, gerilimlerle, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. Hatırlayınız, gençlerini 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Aynı şekilde 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleriydi. PKK'dan FETÖ'ye, DHKP-C'den, DEAŞ'a kadar birçok karanlık yapı farklı değerlerimizi istismar ederek hep gençlerimizi ağına düşürmenin peşine koştu. Milletimize benzer acılar yaşatma kimsenin hakkı yoktur. Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik”

Son dönemde üniversiteler üzerinde oynanan oyunları yakından takip etiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, her biri ülkemiz için bir cevher olan bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların hem sayısını hem de kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.