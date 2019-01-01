Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara adaylarını açıkladı (2)

Şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını da görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin. Biran önce git de CHP'nin tabanı da rahatlasın” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, “Bende İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir insan olarak aynı şekilde Özhaseki kardeşim de Kayseri'de 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bizde yeni yeni müjdeler var. Bir tanesini İstanbul'da açıklamıştım, millet bahçeleri. Şehirlerimizi şu anda millet bahçeleriyle donatmaya başladık. CHP zihniyetinin havsalası bunları almaz. Çevreci biziz. Onların çevreyle alakası yok. Sadece bununla kalmıyor, bir de millet kıraathanelerini getiriyoruz. Şu anda Ankara'da proje hazırlanıyor, bir taraftan da inşası başlayacak. Sayın Tuna, Özhaseki göreve başlamadan senin birkaç tanesini bitirmen lazım” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi ve milletimizi tüm bu hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok engeli ana muhalefet partisinden gördük” diyen Erdoğan, “Dışarıdakiyle uğraşmak problem değil, içerideki yetiyor. Merhum Özal, bu parti için ‘CHP'yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet ederler' diyordu. Özellikle Bay Kemal her fırsatta bunu yapıyor. Üstelik bir de yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle Avrupa Parlamentosunda kendine göre gövde gösterisi yapan birilerini de yanına alarak onlarla resim çektiriyor. Alman dergisine röportaj verip terör örgütleriyle mücadelemizi kastederek, ‘Türkiye'de hiç kimsenin güvenlik garantisi yok' diyebiliyor. İngiliz haber ajansına, üstelik ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bir dönemde ‘İster yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencesi yok' diye demeç veriyor. Bir Alman gazetesinde yayınlanan makalesinde 'Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor' iftirasını atıyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını da görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin. Biran önce git de CHP'nin tabanı da rahatlasın. Kendisi, Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda, hadi vazgeçtik ülkesinden yana taraf olmayı, hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse. Bunların kafasındaki tarafsızlık tıpkı eskiden olduğu gibi Türkiye'yi şamar oğlanına çevirenler karşısında süklüm püklüm durmaktan ibarettir. Burada Ankara'dan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle atan dostlarımızın hakları, hukukları, özgürlükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye'den, milletimizden yanayız, mazlumdan, mağdurdan yanayız, hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor. Olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Balâ: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki"

Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinden aday göstermediklerini kaydeden Erdoğan, Etimesgut'ta MHP'nin adayı Enver Demirel'i, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek'i, Polatlı'da ise Mürsel Yıldızkaya'yı destekleyeceklerini açıkladı.