Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti olarak bizim icratlarımızın yetiştiği yere, ‘vizontele muhalefetin' hayalleri bile yetişemez”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "AK Parti'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu"nu tanıtım ve basın toplantısına katıldı. Toplantıda “AK Parti'M Mobil Uygulaması'nın tanıtım filmi izlendi. Film sonrası partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamanın teşkilata hayırlı olmasını ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Teşkilatın tüm üyelerine uygulamayı aktif bir şekilde kullanmasını davet eden Erdoğan, “AK Parti özellikle şu andaki başlığıyla ‘AK Parti Mobil' uygulamasının da devreye girmesiyle İnşallah faaliyetlerimizi daha etkin hızlı ve verimli bir şekilde yurtta bileceğiz. Bu uygulama sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra illerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacak bu uygulama, özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem, Teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırma yanında vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandır alabilme imkanı da verecektir. ‘AK Parti'M Mobil Uygulama ve Dijital Platformunun' bilhassa kritik bir seçim arefesinde partimizin sağ hakimiyetini kurmasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımızı geliştirdiği ve uygulamaya geçirdiği bu güzel proje için bir kez daha tebrik ediyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Partidir. Buradan teşkilatımızın tüm üyelerine AK Parti'M mobil uygulama ve dijital platform onu aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“6'lı masanın bileşenleri ve birleşmek isteyip, birleşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken, biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz”

6'lı masanın buluşmalarına ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen sürede milletimizle hep yakın iletişim halinde olduk. Diğer partiler vatandaşı sadece seçimden seçime hatırlarken biz günün 24 saati yılın 365 günü insanımızın kapısını çaldık hal ve hatırını sorduk. Milletimizin tamamıyla tesis ettiğimiz gönül bağının yara almasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Bugün de teşkilat olarak sahada en çok görünür olan, en fazla koşturan, en fazla faaliyet yürüten siyasi hareket biziz. Bakanlarımızla, milletvekillerimize, İl, İlçe başkanlarımızla mahalle temsilcilerimizle partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. 6'lı masanın bileşenleri ve birleşmek isteyip, birleşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken, biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına sadece boş lafla sosyal medya showlarıyla çıkarken biz yeni müjdelerle hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde yürütüyoruz. “

Hafta boyunca açıklanan müjdeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen yaklaşık 500 bin kardeşimizin sevincine ortak olduk. Dünkü grup toplantımızda memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, emeklimizle ve halkımızla paylaştık. Aynı gün orta gelir grubuna yönelik yeni evim kampanyasının detayları açıkladı. Yarın Ziraat Bankamızın düzenleyeceği çiftçilerimize ve gıda sanayicilerimiz de bir araya geleceğiz. Cumartesi günü gidecek Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Bir taraftan sel afeti ile karşı karşıya kalan Kumluca'ya ziyaret edeceğiz. Ardından Manavgat'ın ziyaret edeceğiz ve orada da hanım kardeşlerimiz de ayrıca bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün Üniversiteli AK Gençlikle buluşacağız” ifadelerini kullandı.

“Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı, ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır”

Birileri kavganın gürültüden başlarını kaldıramazken biz kara, kışa, yağmura aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Kapısı çalınmadık kimse bırakmama bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur ittifakı ile, 6'lı Masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma, yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anladığını belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı, ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini, insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin Milli Teknoloji hamlemizi yani TOGG'u, Kızılelma'yı, ANKA'yı, Gökbey'i Milli Muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki ‘Zeki Müren de bizi görecek mi' sahnesi ile anlatılan o seviyeye henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine şöyle detaylı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah yakında uzay programımızda yerli yazılımlarımızın küresel başarılarıyla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyalarını alt üst etmeyi sürdüreceğiz. Şayet başlarını kendi aralarında kavgadan dövüşten çekişmeden kaldırıp bakabilirlerse bu başarılarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir. Tabi herkesin alacağı nasibi kadardır. Biz kimsenin ne dediğine ne yaptığına bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye hizmetimizi milletimize anlatmaya sunmaya devam edeceğiz.”

“AK Parti olarak bizim icratlarımızın yetiştiği yere, ‘vizontele muhalefetin' hayalleri bile yetişemez”

AK Parti olarak bizim icratlarımızın yetiştiği yere, ‘vizontele muhalefetin' hayalleri bile yetişeceğinin ifade eden Erdoğan, “Biz teknoloji dahil her alanda günü kurtarmayı değil, istikbali inşa etmeyi hedefliyoruz. Planlarımızı yaparken de çeyrek asır, yarım asır sonrasını düşünerek hareket ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda Türkiye'yi yüksek teknoloji alanında takip eden değil, takip edilen ülke haline getirmek için çok büyük emek verdik. Kurumsal altyapıyı oluşturarak stratejik yol haritalarını belirleyerek araştırma-geliştirme ekosistemini canlandıracak teşvik mekanizmalarının kurarak insan kaynağımızı güçlendirerek tarihi nitelikte adımlar attık. Araştırma-Geliştirme Merkezlerimizin sayısını sıfırdan aldık bin 249 a yükselttik. Teknopark sayımızı 2'den 96'ya teknoparkı olan il sayımızı ise 5'ten 54'ü çıkarttık. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı bir ülkeyi, her alanda söz sahibi bir ülke konumuna getirdik. Teknoparklarımızda 8bin 528 firma şu anda faaliyet gösteriyor. Personel sayısını biliyor musunuz 88 bin 512 personel çalışıyor. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu. Toplam 64 milyondan fazla vatandaşımızın 6 bin 750 hizmette bir tıkla ulaşabildiği elektronik devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor. Kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve iddianamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA SİHA ve TİHA üretiminde ise artık Dünya'nın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Teknofest gençliğinin yetişmesi için ülkemizin dört bir yanında bilim merkezleri Dene-Yap teknoloji atölyeleri açıyoruz. Dijital becerilerin geliştirilmesi için kodlama okulları açık kaynak programları ve teknoloji atölyeleri ile toplumun her kesimini destekliyoruz. Dijital dönüşüm ofisimiz vasıtasıyla siber güvenlikten, korunmasına geniş bir yelpazede stratejik çalışmalara imza atıyoruz. Teknofest'e gösterilen yoğun ilgi ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin ulaştığı seviyenin bir nişanesi olarak görüyoruz. Elbette ülkemizde tüm bu kritik hamleleri yaparken farklı olarak kendimizi de ihmal etmiyoruz. AK Parti'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu rakiplerimize göre partimizin bu alandaki lider rolünü ortaya koyan çok iyi bir örnektir. Bu uygulamayla genel merkez ile İl, İlçe mahalle teşkilatları arasında dijital bir köprüde kurulmuş olacaktır” diye konuştu.