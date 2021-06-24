Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile görüştü

Toplantıya, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yanı sıra Ankara, Çankırı, İstanbul, Kırıkkale, Kırklareli, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekilleri katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan ve teşkilatlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile yapılan görüşmelerin süreceğini söyleyen Ömer Çelik, “Bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşen toplantıda milletvekillerimiz bölgeleri ile ilgili olarak ihtiyaçlar, devam eden projeler, sahadaki değerlendirmelerle ilgili görüşleri paylaştılar. Genel Başkanımızın milletvekillerimize ve teşkilatlara söylediği, yapılması gereken birinci işin, öncelikli olarak vatandaşlarla daha güçlü bir şekilde bir arada olunması yönünde. Tedbirlere uyarak teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızla bir araya gelecekleri yoğun bir çalışma dönemi olacak” dedi.

Milletvekillerinin salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştıklarını, tarım, terörle mücadele konularının değerlendirildiğinin altını çizen Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında milletvekillerine ve teşkilatlara tavsiyeleri ve talimatlarının yanı sına salgınla mücadele Türkiye'nin pozitif ayrışan yönleri ile ilgili değerlendirmede bulunduğunu ifade etti. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı önemli vurgulardan bir tanesi yeni anayasa yapma sürecine güçlü bir şekilde sahip çıkılması yönünde. Türkiye'de sürekli anayasa arayışı vardır, Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin muhakkak süratle sivil bir anayasaya kavuşması gerektiği şeklinde değerlendirmeleri oldu” diye konuştu.