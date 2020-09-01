Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."