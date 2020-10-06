Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alaköprü Barajından alınan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Geçitköy Barajına aktardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajından alınan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Geçitköy Barajına aktardık. Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon çayının yıllık 75 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"nde video konferans yoluyla konuştu. Bir ada ülkesi olması sebebiyle Kıbrıs'ta içme, kullanma ve sulama suyu meselesinin her dönemde gündemde önemli bir yer tuttuğunu belirten Erdoğan, "Ancak ana kıtadan adaya su getirilmesi gerçekten çok zor ve büyük bir proje olduğu için bir türlü hayata geçirilememiştir. Başbakanlığım döneminde bunun kararını verdik. 'Biz bu işi yaparız' dedik ve yaptık. Şimdi de bir sıkıntı yaşandı, bu sıkıntı döneminde de tekrar tamiratı yapıldı" diye konuştu.

"Su hayattır, medeniyettir, azizdir" diyen bir anlayışla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin su sorununun çözümü için kolları sıvadıklarını anlatan Erdoğan, "Daha işin başındayken kimileri bunun mümkün olmadığını söyleyerek gayretimize dudak büktü. Hiçbirine aldırış etmeden yola koyulduk. Türkiye'de pek çok hayali gerçekleştiren bir hükümet olarak Kıbrıs'ın bu sıkıntısını çözmek de bize nasip oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesini 2015 yılında tamamlayarak hizmete sunduk. Bu proje 80 kilometreyi aşkın uzunluğu, deniz yüzeyinden 250 metre derinliğe inen 1 metre 60 santim çapındaki borularıyla kendi alanında başlı başına bir mühendislik harikasıdır. Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajından alınan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Geçitköy Barajına aktardık. Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon çayının yıllık 75 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk. Bu suyun toprakla ve şehirlerimizle buluşup berekete dönüşmesi için adada 529 kilometre uzunluğunda ana dağıtım hattı kuruldu. Anamur'dan Girne'ye uzanan bu projeyi ekonomik değerlerinin ötesinde barış, refah ve huzur içinde aydınlık bir gelecek tasavvuru olarak görüyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi isale hattında yılın ilk haftasında beklenmeyen bir arıza meydana gelmişti, tüm teknik zorluklarına rağmen 108 gün gibi kısa bir sürede deniz altındaki arıza giderildi" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün boru hattından adaya yeniden su vermeye başlıyoruz. Projenin sulama bölümüyle ilgili yatırımlar sürüyor. Amacımız 71 bin 540 dekar alanı sulamaya açarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yılda 127 milyon lira ilave katkı sağlamaktır. Aynı şekilde Güzelyurt ve Lefke ile civar yerleşim yerlerinin atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarının bir kısmının projeleri hazırlanıyor, bir kısmının ihale çalışmaları yürütülüyor. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu proje ile bir kez daha göstermiştir. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olan Türkiye, hedeflerine ulaştıkça Kıbrıs Türklerinin uzun zamandır maruz kaldıkları haksızlıkları da telafi edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bugün deniz altındaki kısmının yeniden devreye girmesinin mutluluğunu hep birlikte yaşadığımız boru hattı gibi daha nice projeleri adaya kazandırmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan, konuşmasının ardından Kıbrıs'a bağlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, proje ile ilgili bilgi verdi.