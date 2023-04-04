İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü dolayısıyla Türkeş’in Beştepe’de bulunan mezarına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarına ziyarette bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.


Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti. Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.