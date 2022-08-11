Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Tarım Kredi marketlerinde şeker, un, ayçiçek yağı, zeytinyağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı.

"Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir"

Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın bitme aşamasına geldiğini söyleyen Erdoğan," Hidroelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için 2003 yılında özel sektör yatırımlarının önünü açarak tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2 buçuk kart artırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık. Ülkemizin kurulu gücünün 3'te birini hidroelektrik oluşturmaktadır. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Bugün, dünyada 9. Sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz" dedi.

Kamu özel sektör işbirliği ile 20 farklı ilde faaliyet geçecek 34 hidroelektrik santralinin 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2, 3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan," Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize 2, 7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Kendilerini 6 yılda amorti edecek hidroelektrik santrallerimiz ardından uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecektir. Son 20 yılda ülkemize bugün açılışını yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmış ve toplam rakamı 730'a çıkarmış olmakla gurur duyuyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Ayrıca sulama ve içme suyu amaçlı olanlarla birlikte şimdi toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküp üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz. Hidroelektrik santralleri için inşa ettiğimiz barajların önemli bir kısmı şehirlerimize içme suyu sağlama ve sulama amaçlı kullanılmakta" ifadelerini kullandı.

Sayısı 370'e çıkan tesislerle Türkiye nüfusunun 3'te ikisine toplamda 4, 9 milyar metreküpü sağlıklı ve sürekli içme suyu sağlayacak yatırımlar yaptıklarını söyleyen Erdoğan," Biz laf üretmedik , iş ürettik. Dere ıslak çalışmalarının sayısını da 5 binde 10 267 seviyesine hem yerleşim birimlerimizi hem arazilerimizi koruduk. Sulama açılan arazi büyüklüğümüzü 6, 85 milyon hektara yükselttik. Ayırdığımız ciddi miktardaki kaynaklarla ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız.

Projenin ana yapısı olan ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Barajı yakında sus tutmaya ve enerji üretmeye başlıyor" dedi.

İklim değişikliği gibi küresel tehditlerin giderek daha çok konuşulmaya ve emarelerinin görülmeye başlandığı dönemde yatırımların değerinin daha iyi anlaşılacağını belirten Erdoğan," Biz dünyaya sözümüzü ülkemize eserlerimizle ve hizmetlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Bu konuda da iddialıyız ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda ve gönlümüzde hep daha büyük hedefler vardır" diye konuştu.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye , enerjiden ulaştırmaya her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladıklarını kaydeden Erdoğan," Şimdi sıra asıl hedeflerimizde yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüş istihza ile bize saldırmıştı. Bugün de biz 2053 vizyonu dedikçe bu vizyonun somut hedeflerini oluşturmaya ve açıklamaya başladıkça benzer tavırlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye kötülemeye çalışanları üzüntü ile takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır bilmiyorum"

Erdoğan," 18 mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalgalarını geçtiler. Bunlara göre olmaz. Çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi dünyada eşi benzeri olmayan köprüyü yapıyorsunuz. Bunların aklı , havsalası bunları anlamaz. Biz oralarda günler bekledik . Şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptılar, Yavuz Sultan Selim Köprüsünde yaptılar, Nissibi Köprüsü'nde yaptılar. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı Nissibi Köprüsü ile buluşturacak. Böyle bir şey olabilir mi olmaz. Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir Ankara anlıyor. Biz dedik ki Batı'da ne varsa Doğu'da, Güney Doğu'da o olacak. Eğitimden sağlığa hepsinde olacak. Üniversitelerimizi 81 vilayetin hepsine taşıdık mı taşıdık" dedi.

Türkiye2nin bir çok yerinde şehir hastaneleri kurulduğunu belirten Erdoğan, Ankara'da birinci şehir hastanesini açtıklarını hatırlatan Erdoğan ikinci şehir hastanesinin 1 , 2 ay içine açılacağını söyledi. Erdoğan Bir müjdeyi paylaşarak, "Biz laf değil iş üretiriz. Tarımdan istihdama, Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımda konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun kuzu geçerli değil. Mesela bizim memlekette daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane tarım kredi kooperatifi marketi var. Bunun yanında diğer özel sektörün de sayısı çok fazla onlar ne yapar bilmem ama biz Tarım kredi olarak bu indirimi yapacağız. Sadece ette mi Tarım Kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday , un zeytinyağı, ayçiçeği yağı bütün bunlarda özellikle 30- 40 çeşit üründe de. Bu ürünlerde süratle indirime gidecek. Başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın.

Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak. Bu tablonun gerisinde 20 yılda asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirmiş olmamızın getirdiği özgüven var. Hele hele bir çıkaralım şu doğalgazı. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz" dedi.

Mersin Taşucucu'ndan Abdülhamid Han sondaj gemisinin uğurlandığını hatırlatan Erdoğan, ”Yunanistan çok rahatsız olmuş. Bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk. Öyle bir sondaj gemisi. Biz yıllarca paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık. Şimdi bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 Tane sismik araştırma gemimiz var. Biz şimdi güçlüyüz. Şunu unutmayacağız; bize durmak yakışmaz. Durmak yok, o kadar. Hani bunlar medeniydi yıllar yılı neden İstanbul'umuza, Ankara'mıza neden kazandırmadılar. Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı. Neden yapmadılar. Şimdi şu salonumuzda boş yok. Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanını ağırladık. Kendisine buraları gösterdim. Tebrik etti, hayran oldu" açıklamasında bulundu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni açma töreni yapmadık. Biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de Temel atmama töreni yapıyorlar. Ne günlere kaldık. Güneş ve rüzgar gibi yenilebilir enerji kaynaklarını tüm imkanlarımızla teşvik ediyor yaygınlaştırıyoruz. Ekonomi programımızın en kadar doğru olduğu, yaşanan her gelişme ile bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Bu ülke, millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır."