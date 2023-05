Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve Hürjet bile yeter. Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz. Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleşen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuştu.

Sözlerinin başında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özgür Barçın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Resul Barutçu için rahmet dileyen Erdoğan, "Şanlı direnişi ile 'Kahraman' unvanı alan Kazan'daki bu program vesilesi ile 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Bugün, savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Bugünkü gururu yaşatan TUSAŞ çalışanlarımız nezdinde bütün işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık" dedi.

Son aylarda savunma sanayinde ardı ardına vatandaşları sevince boğan müjdeler verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların arasında TCG Anadolu Gemisi'nin donanmaya katılması İMECE uydusunun uzaya fırlatılması, Altay Tankı'nın test için Silahlı Kuvvetler'e teslim edilmesi, Gökbey helikopterinin yerli motorla uçması, ilk defa bir insansız deniz aracından torpido atılması gibi önemli işler olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda var olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün projelerin yeni bir safhası ile milletin karşısında olduklarını bildirdi.

Hayallerin birer birer gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz. Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren hep peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti açılışında 'İstikbal Göklerdedir, göklerini korumayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar' demişti. Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, teşebbüs etmişti ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içerden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli Hocamız Necmettin Erbakan'a her ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar da aynı habis zihniyet ürünüdür. Bu ülkenin daha çok pırıl pırıl beyinlerinin çabaları aynı yöntemle sabote edildi" diye konuştu.

Ülkenin savunma sanayinde üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, adım adım ilerleyerek bu günlere geldiğini söyledi. Erdoğan, göreve geldiklerinde savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, "Bu yerli olan savunma sanayini yüzde 80'e çıkardık. Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliği sebebi ile engellenen açıkça dinamitlenen istikbali hamdolsun milletimiz bugün yaşıyor. Osmanlı'dan devraldığımız kurumlardan bugüne savunma sanayimizin inşası ve gelişmesi konusunda katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Son 20 yılda birikimleri, azimleri, çalışkanlıkları, kabiliyetleri ve dirayetleri ile ülkemizin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bugünkü konuma gelmesinin ardında elde edilen başarılarının büyük payı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin dostlarına güven, düşmanlarına korku veren savunma sanayi gücü siyasi, ekonomik ve diplomatik atılımlarımızın en önemli zemini olmaya devam ediyor. Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Ne yazık ki birileri, başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Hemen her hafta bir terör elebaşının sınırlarımız içinde veya ötesinde etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyor. Önceki gün, DEAŞ'ın sözde lideri 'Ebu Hüseyin El Kureyşi' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de İstihbarat Teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türk mühendislere seslenen Erdoğan, "Bunun için sizlerden daha çok çalışmanızı, daha çok tasarım ve üretim gerçekleştirmenizi, daha çok alanda ülkemizi söz, etki ve kazanç sahibi yapmanızı istiyorum. Attığınız her adımda döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanındayız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Kazan'dan yükselen bu ışık dalga dalga tüm Türkiye'yi, tüm bölgemizi, tüm dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize yol gösterecek, rehberlik edecektir. Milletimiz 20 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız politikaya, sayısız kazanıma şahit oldu. Bunların başında hiç şüphesiz savunma sanayindeki özellikle havacılıktaki başarılarımız geliyor. Türk havacılığında kritik bazı projelerimizde geçtiğimiz günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı süpersonik uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. ATAK taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz ATAK-2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sonra ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağımız ilk yürüyüşünü yaptı. Adı KAAN, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu gelişmelerin coşkusunu topluca yaşamak istedik. İsim babası da Devlet Beydir. Bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İMECE'ye diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar biz bunları da suyun öteki tarafındakileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve Hürjet bile yeter" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki doğru yoldayız. Öyleyse durmak yok, yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız. Kahraman ordumuzun arkasındaki en büyük güç milletimiz ve onun alın terinin mahsulü olan savunma sanayimizdir. Uzunca bir süre bu gücün sanayi tarafından mahrum bırakılan Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir. Milli SİHA'larımız, uçaklarımız, İHA'larımız, Akıncılar, Kızılelma, milli gemilerimiz, milli tankımız, tüfeğimiz daha niceleri için çok çalıştık ve başardık. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada ilk uçuşunu yapan, motorlarını çalıştıran uçaklarımız var. İHA'larımız, helikopterlerimiz var. Bunları yapan yürekli mühendislerimiz, gözü pek pilotlarımız, çalışkan işçilerimiz, gecesini gündüzüne katan savunma sanayimizin neferleridir. Sizlerle milletim adına gurur duyuyorum. Kahramankazan bu sürecin tüm safhalarını yaşamış bir yerdir. Burada çalışan mühendislerimizden, işçilerimizden yıllarca şu serzenişi duyduk. Geçmiş on yıllarda yabancıları uçaklarını satın alıp onların çizimlerini üretirken iç geçirirdik. Bizim neyimiz eksik diye söylenip dururduk. Biz hükümete geldiğimizde mühendislerimizin, işçilerimizin, kahraman askerlerimizin bu serzenişlerine kulak verdik, artık yeter dedik. Bizim kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi pilotumuz uçuracak dedim. Bu iradeyi ortaya koyarak diğer alanlarla birlikte az zamanda çok yol aldık. Vakıf ve özel sektörden ana yüklenicilerimiz bu platformları hayata geçirirken yüzlerce yüklenici ve KOBİ'lerimiz alt sitemleri milli olarak geliştirip üreterek sistemdeki yerini alıyor. Hamdolsun verilen emeklerinin hepsinin karşılığını aldık, alıyoruz. Artık Akıncılar, Aksungur, Bayraktar TB'den her çeşidinden SİHA'mız dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Birçok ülke ile ortak havacılık projeleri yürütüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda ordumuzu bu uçaklarla, İHA'larla, helikopterlerle donatarak dosta güven, düşmana korku salmaya devam edeceğiz. Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bunun için başlattığımız hiçbir işi yarım bırakmamamız gerekiyor. Geçmişteki pek çok projenin başına gelenlerin bu ürünlerin başına gelmesine izin vermeyeceğiz, çok emek verdik, çok fedakarlık ettik. Hepimiz farkındayız bu işler öyle kolay değil. Yüzlerce mühendis, pilot, teknisyen bütün bu arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katıp bize bu gururu yaşatıyor. Hürjet kahraman pilotlarımızı yetiştirecek, gerektiğinde silahla donatıp harp sahasına gidebilecek. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek. Çok yakında Hürjet'imiz Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak Akrotim gösteri uçaklarımız da Hürjet filomuzdan oluşacak. Hürjet'i inşallah TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamı ile gözlerimizin önünde. Çok yakında o da uçacak. Öyle bir uçak düşünki harp ortamında radarlarına görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını, düşmanının üzerine bırakacak. Geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. KAAN, bu uçağın adıdır. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak. KAAN kendi silahlarımızla, kendi radarımızla, kendi haberleşme uçuç kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü? Birkaç yıl içinde tüm testleri tamamlayıp üstün performansı ile KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Dünyada bu tipte 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. Ayrıca başka insansız savaş uçağımız da bulunuyor. Bayraktar, Kızılelma, dünyanın ilk insansız savaş uçağı olarak havalandı. Aynı şekilde çok önemli görevler üstelenecek. ANKA-3 Muharip Savaş uçağımız da ilk uçuşunu yapacak. Kızılelma ve ANKA-3 KAAN ile otonom şekilde kol uçuşu yapacak. Hepsi de yerli mühimmatlarımızla görev icra edecekler. Böylece silahlı insansız hava aracı standartlarını dünya çapında en üst düzeye çıkarmış olacağız. Dost ve müttefik ülkeler için de üretimine başladığımız Hürkuş şimdiden uluslararası bir platforma dönüştür. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz. Milli helikopterimiz Gökbey'den de mutlu haberler alıyoruz. Artık Gökbey kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor. 10 ton ağırlığındaki Atak-2 helikopterimiz de dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen 3 ülkeden biri haline geldi. Burada ardı ardına sıraladığımız savunma sanayi projelerini dünyada yapabilen o kadar az ülke var ki" diye konuştu.

Yaşanan tarihi dönüşümün çok iyi farkında olunması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak nerden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizi görmeden pek çok başlıkta maruz kaldığımız sinsi saldırıların nedenini anlamalıyız. Yıllarca bize uçak, helikopter, uçak satanlar bunları artık kendimizin tasarlaması, üretmesi, ihraç etmesi karşısında elbette sessizce beklemeyecekler. Çünkü biliyorlar ki yakında biz bu ürünleri onlara da satacağız. Halihazırda birçok ülke uçak, helikopterleri için parça üretiyor, sistem geliştiriyoruz. Yazılım üretiyoruz. THY'nin kullandığı uçaklarda bile ülkemizin imzası var. Hava araçlarına modernizasyon yapabilme konusunda da çok ileri kabiliyetlere sahibiz. Silahlı Kuvvetlerimizin radar uçaklarını, F16 uçaklarımızı hep yerli ve milli sistemlerle donattık. Uydu alanında da benzer adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savaş uçağı KAAN'ı imzaladı. Erdoğan daha sonra Milli Muharip Uçağı KAAN'ın pilot koltuğuna oturarak vatandaşları selamladı. KAAN'ın Pilotu uçakla ilgili bilgileri Erdoğan'la paylaştı.

Erdoğan, Türk mühendislerle birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.