Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temel atılma törenine katıldı

6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan Ay Yıldız projesi, bu kapsamda 890 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek ve 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde, sağda solda dağınık bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi olması planlanan Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temel atma törenine katıldı. Ay Yıldız yerleşkesi, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir alanda toplanmasını sağlayacak. Yerleşke adından da anlaşılacağı üzere gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek. Ay Yıldız yerleşkesinin yapımının 19 Mayıs 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

"30 Ağustos ruhunu nesilden nesile aktararak, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma kararlılığımızı tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz”

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere şükranlarını belirterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanan Büyük Tarruz'un en önemli safhası olan Dumlupınar Zaferinin 99'uncu yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu savaşı Osmanlının en büyük zaferlerinden biri olan Sırpsındığı'na benzeterek Rumsındığı olarak adlandıran, ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen, kahramanlarımızın her birini rahmet ve şükranla yad ediyorum. Gerek bu zaferde, gerekse İstiklal Harbi'nin tamamında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman ordumuz 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanı Anadolu'nun ortalarından İzmir'e kadar sürerek tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının tesadüf olmadığını, son yıllarda sınır ötesinde ardı ardına yaptığımız harekatlar ile bir kez daha gösterdik. Kahraman ordumuz milletimizi Anadolu'dan söküp atma heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da 30 Ağustos ruhunu nesilden nesile aktararak, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma kararlılığımızı tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şunu unutmayalım, bizim kınalı yavrularımız bitmedi"

Türk milletinin her zaman kınalı kuzuları olduğuna ve olmaya da devam edeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu unutmayalım, bizim kınalı yavrularımız bitmedi. Var ve bundan sonra da olacak. Bugün böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız projesinin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmemizi de önemli bir mesaj olarak görüyorum. Bilindiği gibi Milli savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı 1930'lu yıllarda dönemin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı binası 1937 yılında, Deniz ve Hava Kuvvetlerine ait müşterek binalar 1960 yılında inşa edilmiş, Hava Kuvvetleri 1985 yılında ayrı bir binaya taşınmıştır. Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında güçlü bir altyapı ile yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi hale getirmiştir. Bunu gerek Bakanım ile gerek Genel Kurmay Başkanım ve Kuvvet Komutanlarımızla enine boyuna değerlendirdik. Dedik ki, ‘artık bize bir müşterek merkez gerekiyor' ve bu müşterek merkezden hem yatırım, hem de her yönü ile özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki bu merkez ile beraber biz bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize işte şuan da temelini atacağımız böyle bir Ay Yıldız projesi yakışır dedik. İnşallah bugün de bu temeli beraber atıyoruz” şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan Ay Yıldız projesi bu kapsamda 890 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek ve 15 bin kişiye hizmet verebilecek"

Ay Yıldız projesinin çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ay Yıldız Projesi ile Milli savunma Bakanlığını, Genel Kurmay Başkanlığını ve tüm Kuvvet Komutanlıklarını bir araya toplamış oluyoruz. Burada inşa edilecek binalar en son teknoloji ile donatılmalarının yanı sıra çevreye duyarlılığıyla da öne çıkacaktır. Burada bir defa savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. Yaklaşık 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan Ay Yıldız projesi bu kapsamda 890 bin metrekare kapalı alan inşa edilecek ve 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde, sağda solda dağınık bir şekilde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Her şeyiyle, duruşuyla dosta güven düşmana korku veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Projeye adını veren hilal şeklindeki yapıda farklı kapasitelerde konferans salonları bulunacak ve ortasında da 23 bin metrekarelik bir tören alanı yer alacaktır. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'nin savunma sanayii ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel ve muhteşem projenin ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda Başkentimize aynı zamanda bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü ve kararlılığı Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz"

Türk milletinin inancı ve kararlılığı ile vatan toprakları için mücadele ettiğini ve her koşulda da bu mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü ve kararlılığı Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz. Aynı şekilde İstiklal Harbimizi de yeniden diriliş muştusu olarak kabul edebileceğimiz bu zaferden aldığımız ilham ile başlattığımız ve neticeye ulaştırdığımız bir gerçektir. Arkasına dönemin en büyük güçlerinin desteğini alan Yunan ordularına karşı büyük bir fedakarlıklar ile kurulan kahraman ordumuzun kazandığı zaferi Malazgirt'in yeni bir tezahürü olarak görüyoruz. Ülkemizin o dönemde sahip olduğu yetişmiş insan gücünün önemli bir kısmının canları ve kanları pahasına başarıya ulaştırdığımız Çanakkale zaferimiz, İstiklal Harbimiz adeta bize yeniden vatanımızı kazandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in düşmanların bir avuç dediği o ordumuzla, hamdolsun bu zafere yürümüş olması, bizlere bu milletin; ‘İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür' diyerek onlar zafere yürüdüler. Geride kalan vatan toprakları üzerinde inşa ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu dönemin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda milletimizin bin yıllık tarihideki en önemli başarılarından biridir” açıklamasında bulundu.

"Artık ‘ne verirsin' demeyeceğiz, artık ‘ne alırsın' diyeceğiz"

Savunma sanayiinde yapılan yatırımlara da dikkat çeken Erdoğan, “Savurma sanayinde artık ihracata başladık. Artık ‘ne verirsin' demeyeceğiz, artık ‘ne alırsın' diyeceğiz. Bunun için de bütün bombalarına varıncaya kadar her şeyi kendimiz üretir hale geldik. Vesayet dediğimiz bu çarpık zihniyet sadece güvenliğimize değil, demokrasimize ve kalkınmamıza adeta takoz olmuş, her fırsatta takvimi geriye sarmaya çalışmıştır. Daha kötüsü, maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en sinsi, en alçak, en hain tezahürü olan FETÖ'nün önce emniyet yargı teşkilatları, ardından ordu içindeki mensupları vasıtasıyla başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli açık desteklerdir. Şimdi ben FETÖ'ye de sesleniyorum, Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Her şeyi ile muhteşem Yargıtay binasında Yargıtay mensuplarını bu çalışmalarını çok daha huzurlu bir ortamda yapacaklar. Hamdolsun milletimiz, ebedi vatanımız Anadolu'yu örtülü işgal projesi olan 15 Temmuz darbe girişimini, göğsünü kurşunlara siper ederek geri püskürtmüştür. Bu direnişle milletimiz hem bu hainlere hem de onlardan medet umanlara bir kez daha dersini vermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz bin yıllık vatanımız Anadolu'ya mührümüzü bir kez daha vurduğumuz tarihin adıdır. 15 temmuz şanlı direnişi ile bin yıldır her karışını kanla yoğurarak vatan yaptığımız bu toprakları ancak aynı şekilde elde edebileceğini cümle aleme tekrar ilan ettik. İşte bu sebeple, bizim için 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki tüm terör saldırıları ile sınır ötesi harekatları ile siyasi ve ekonomik mücadeleleriyle son İstiklal Harbi'mizin sembolüdür. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a uzanan tüm bu zaferler silsilesinin tüm kahramanlarını şükranla, hürmetle, tanzimle selamlıyorum” dedi.

"Dünyanın son yüz yılda yaşadığı büyük dönüşümleri kendi iç sorunlarına gömülmüş olması sebebiyle kısmen veya tamamen kaçıran Türkiye'nin bu defa fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum"

Ay Yıldız projesinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

“Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmet, milletimizin azmini ve kararlılığını bileyen her başarı büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Gençlerimize cumhuriyet tarihinin en yüksek siyasi, ekonomik, askeri gücüne sahip ülkesini bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde olduğu gibi bir döneme ülkemizin böylesine sağlam bir alt yapı ile giriyor olması en büyük avantajımızdır. Dünyanın son yüz yılda yaşadığı büyük dönüşümleri kendi iç sorunlarına gömülmüş olması sebebiyle kısmen veya tamamen kaçıran Türkiye'nin bu defa fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Bunun için yapmamız gereken istikrar ve güven ikliminin sürmesini sağlamaktır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmaya Allah'ın izni ile kimsenin gücü yetmez. Dünyanın her yerinde, özellikle bölgemizde, nerede bir acı, nerede bir zulüm, nerede bir yıkım varsa geresinde parçalanmış bir millet, birbirine düşmüş veya düşman edilmiş bir toplum, bütünlüğünü kaybetmiş bir sosyal yapı vardır. Hamdolsun bizi bu güne kadar böyle bir duruma düşüremediler, inşallah bundan sonra da düşüremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bugün temelini atmakta olduğumuz Ay Yıldız projesi gibi abide yapıların temel işlevleri yanında milletlerin ve devletlerin gücünün de sembolleri olduğuna inanıyorum. İşte bugün bu sembollerden bir tanesinin daha temelini atıyoruz. Dört bir yanını okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle, barajlarla, nice alt yapı yatırımlarıyla donattığımız Türkiye'yi bu tür abide eserlerle adeta taçlandırıyoruz”

Temel atma töreninin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ay Yıldız yerleşkesinin maketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Program hatıra fotoğrafının çekimi ile son buldu.