İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ ve İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.