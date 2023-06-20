Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan ile TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zam sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan'a, Akkol tarafından üzerinde 16 Türk devletini temsil eden simgelerin ve Türk bayrağının yer aldığı bir hediye takdim edildi.