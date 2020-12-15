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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Bangladeş Büyükelçisi Mesud Mannan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mannan, eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.


Büyükelçi Mannan'ın eşi törende giydiği yöresel kıyafette dikkat çekti.

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