Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir kez daha felaket senaryolarını yırtıp attık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onların senaryosuna göre 2018'deki kur, faiz, enflasyon, darbe girişiminin ardından Türkiye 2019'da tümüyle batacak, bitecek, yerle yeksan olacak Bunlara göre dolar 10 lira enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri olmadı. Aldığımız kararla, İş dünyamızın dirayetli duruşu, uygulamaya koyduğumuz kararlar, milletimizin desteği ile hamdolsun bir kez daha felaket senaryolarını yırtıp attık. 2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın Nejat Uygur'u GATA'da hasta ziyaretine gitmek istediğinde kendisine engel olunduğunu belirterek, "Başbakanın eşi Nejat Uygur'u ziyarete gidemiyor. Bunlardan geçtik. Diyorlar ki 'sakın gelmesin.' Tatsız bir Yüksek Askeri Şura geçirdik bu olay sebebi ile. Şimdi öldü anlatmak istemiyorum bazı şeyleri. GATA'daki bir hastayı, bir devlet sanatçısını bu ödülleri almış Nejat Uygur'u ziyarete gidecek başbakanın eşi, bundan rahatsız oluyorsunuz. Neden başörtüsü var. Neler çekti bu millet. Bunları bir daha yaşamamak için çok aha fazla çalışmamız, yere sağlam basmamız lazım. Buraları terk etmemiz lazım. Biz dünde milli irade düşmanlarına karşıydık bugünde yarında karşı olmayı sürdüreceğiz. AK Parti olarak ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de içeride ve dışarıda ne yaşanırsa yaşansın hedeflerinden kopmama iradesini temel ilke olarak yerleştirmiş olmamızdır. Yaşadığımız onca tarihi hadiseye rağmen ülkede tüm çarkların işlemesini bu kabiliyete borçluyuz" dedi.

Türkiye ekonomisinin olumsuz senaryolardan etkilenmediğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin sona açıklamaya göre 83 milyonu geçen nüfusunun her biri yönü geleceğe dönük hayatını sürdürmekte. Hatırlarsanız 2019 yılına başladığımızda birileri yine milletimizin umudunu kırmak için kendilerine biçilmiş rollerini oynuyordu. Onların senaryosuna göre 2018'deki kur, faiz, enflasyon, darbe girişiminin ardından Türkiye 2019‘da tümüyle batacak, bitecek, yerle yeksan olacak Bunlara göre dolar 10 lira enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri olmadı. Aldığımız kararlar, İş dünyamızın dirayetli duruşu, uygulamaya koyduğumuz kararlar, milletimizin desteği ile hamdolsun bir kez daha felaket senaryolarını yırtıp attık. Hızla bir toparlanma sürecine sokarak ekonomimizi yeniden artı büyümeye geçirdik. Öncü göstergeler dördüncü çeyrek rakamın tamamı açıklandığında 2019'un tamamını da artı büyüme ile kapatacağımıza işaret ediyor. 2019'da tarihte eşine nadir rastlanacak şekilde faizler 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 ile kapattık. Bu yılın ilk ayında faiz rakamı yüzde 11, 25'e geriledi. Piyasa faizleri yüzde 8 oldu. Gezi olayları sonundaki seviyeye ham olsun düştük. Risk göstergemiz 235'e geriledi. Borsamız seviyesinin en yüksek seviyesi olan 120 binleri buldu. Ocak ayında yıllık bazda Tüketici fiyatları endeksi yüzde 12,2 ve üretici fiyatı endeksi 8,8 olarak gerçekleşti. Enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde 8 buçuk altına ineceğiz. Merkez Bankası döviz rezervimiz 2018 ağustosunda ki rakamın üstüne çıkarak 105 milyar dolar seviyesine geldi" diye konuştu.

Turizmde yılın 51,7 milyon turist ve 34,5 milyar dolar turizm geliri ile kapatıldığını kaydeden Erdoğan, "Turizmde patlama. Geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 2 üzerinde artarak 181 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 45 düşerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76‘dan yüzde 86 seviyesine çıktı. Türkiye çok uzun bir süre cari dengede fazla verir hale geldi. Kasım ayı itibariyle 2,7 milyar dolar cari fazla elde ettik. Ocak ayı dış ticaret rakamlarımız ise bu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Ocak'ta ihracatımız aylık bazda yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolara yıllık olarak 181,6 milyar dolara ulaştı. Bu şimdiye kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına tekabül ediyor. Ocak ayında otomobil satışlarında yüzde yüzün üzerinde bir artış yaşandı. Faizler indiği anda ne döviz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı, ne piyasalar karıştı ne başka bir sıkıntı yaşandı. Tam tersi açıklanan her gösterge daha iyi bir gidişe. Bu tablo faizi indirirseniz batarsınız diyen zihniyete verilmiş en güzel cevaptır. Ekonomimizin gerçekleşmesine uygun olarak süreci kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu kampanyayla 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz"

Erdoğan, 2020 yılını Patara yılı ilan edildiğini belirterek, "Bilindiği gibi Patara antik kenti Fethiye, Kalkan arasında bulunuyor. Tarihimizin önemli sembollerinden biridir. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara Telsiz Telgraf vasıtasıyla sağlıyordu. Bu telsiz telgraf istasyonunu, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma'nın bir parçası olan Likya Birliğinin yönetim modeli ABD'nin kuruluşuna örnek olacak önemlidir. Nitekim Likya Birliğinin meclis binası, tarihi önemine binaen TBMM Başkanlığımız tarafından restore ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze ulaşan tek deniz feneri de yine Patara'dadır. Bu deniz fenerini de en kısa zamanda ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar pek çok nadide güzelliği ile Patara'yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 yılı Patara yılının ülkemize ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya ile 200 bine yakın turisti ağırlayan Patara'yı çok daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.