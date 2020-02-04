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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo, Myanmar büyükelçilerini kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco de Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin, aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan'ın büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından tören sona erdi.

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