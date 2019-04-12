Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nden Binali Yıldırım ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başyazıcıoğlu Camii'ne geldi. Erdoğan cuma namazından Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile birlikte çıkarken, Mehmet Özhaseki de aynı camide cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşları selamladıktan sonra Binali Yıldırım ile birlikte yeniden AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.