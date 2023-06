Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde konuştu (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını arttırmak adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından ATO'dan başlayarak atlı birliklerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti. Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Daha sonra şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise gelen misafirlere hitap etti.

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının elbette pek çok anlamı vardır" diyen Erdoğan, “Milletimiz bir kez daha demokratik kazanımlarına sahip çıkarak bizlere durmak yok, yola devam çalışmaya devam demiştir. Tabii yetmez, hizmet ve eser üretmeye de devam etmiştir. Milli iradenin üzerine gölge düşürme girişimleri akamete uğramış, tıpkı bir asır önce olduğu gibi manda ve himaye tekliflerini milletimiz yine reddetmiştir. Eser ve hizmet siyaseti popülizme galip gelmiş, insanımızın basiret ve ferasetinin hafife alınmaması gerektiği tekrar anlaşılmıştır. Bin dokuz yüz elliden beri neredeyse her on yılda bir tekrarlanan darbelerle yara alan Türk demokrasisi rüştünü tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenlerin attığı diktatörlük ve otokrasi iftiralarının içinin tamamen boş olduğu görülmüştür. Bu seçimlerle on yıllardır ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları boşa çıkarmakla kalmadık aynı zamanda geleceğimizi de güvence altına aldık. Yine bu seçimlerde Türkiye Yüzyılı teklifimizin insanımız tarafından kabul edildiğini gördük. Bir asır önce milli mücadelesini, cumhuriyetin kuruluşuyla tamamlayan milletimiz cumhuriyetin ikinci asrını da Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu vizyonumuzu, adım adım uygulamaya geçileceğiz. Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vaat inşallah tek tek bunları gerçeğe dönüştüreceğiz. Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir ana anayasayla güçlendireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in ‘yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini hakiki manasıyla pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu da içe kapanarak hadiseleri tribünden izleyerek değil girişimci ve insani diplomasimizin etki alanını daha da genişleterek yapacağız. Milletinin teveccühüne iki kez mazhar olmuş bir devlet başkanı olarak Türkiye'nin çıkarlarını savunurken artık elimiz daha da güçlenmiştir. Bunlar sonra uluslararası kamuoyu küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıkan bir Türkiye göreceğiz” diye konuştu.

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını arttırmak adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz." diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yeni dönemde muhataplarımız karşılarında sınırları içinde ve dışında terör örgüt daha kararlı mücadele eden Mavi Vatan'da kendisinin ve kardeşlerinin hakkını daha güçlü gözeten, ekonomiden ticarete, güvenlikten, demokrasiye, başarı çıtasını yükselten hasıl her alanda daha kararlı, daha cesur, daha müşfik, daha aktif bir Türkiye bulacaktır. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını arttırmak adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Devletimizin varlığını, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliğini her zeminde koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla bugünden itibaren Türkiye Yüzyı'lının inşası için bismillah diyoruz. İnşallah ya bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.“

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında Cumhur İttifakı'na ve katılımcı devlet başkanlarına teşekkür etti. Program Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnasında arkasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, farklı dinlerin Ruhani liderleri, bilim adamı Aziz Sancar, futbolcu Mesut Özil Madenciler, uluslararası derece yapmış sporcular, Türkiye'nin farklı bölgelerinden üniversite ve lise öğrencileri, şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz ve terörle mücadele gazileri yer aldı.