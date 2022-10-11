Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını ‘Türkiye Yüzyılı' atılımı ile karşılamaya hazırlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen ‘Türkiye Yüzyılı' atılımı ile karşılamaya hazırlıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufku ile buluşturmuşsak, inşallah şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı' programımız ile 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Assos ve Troya tünellerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemi ile bağlanarak burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, “Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleri ile birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey ve güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük bir şekilde zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun, 5 dakikaya inmesi ile hem zamandan hem de yakıttan, hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

“Açılışını yaptığımız bu yol ile beraber bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık”

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile bölgedeki bölünmüş yol standardında olmayan bir yol kalmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Açılışını yaptığımız bu yol ile beraber bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplama ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar, tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı” şeklinde konuştu.

“Usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında 'Türkiye'nin Yüzyılı' atılımı gerçekleştirileceğine de vurgu yapan Erdoğan, “Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapamazken, biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen ‘Türkiye Yüzyılı' atılımı ile karşılamaya hazırlıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufku ile buluşturmuşsak, inşallah şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı' programımız ile 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gerekli altyapıyı kurduk” diye konuştu.

“Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın üç kıta yedi iklim tarifi ile ifade ettiği genişliktedir”

Açılışı yapılan Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerinin yanında, yeni bir vizyon da inşa edildiğini belirten Erdoğan, “Bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımı ve açılışına ara vermeden devam ederken, diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin, onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini ve beklentilerini yarınlarını kuşatacaktır. Hep söylediğimiz gibi, ‘Türkiye asla görünen sınırlarından itibaren bir ülke değildir.' Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın üç kıta yedi iklim tarifi ile ifade ettiği genişliktedir” açıklamasında bulundu.