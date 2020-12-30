Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Tören öncesinde görüşen Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri ile bir araya geldi.