Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alam Lora'nın beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.