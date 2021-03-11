İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora'yı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonıo Alam Lora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Alam Lora'nın beraberindeki eşi, çocukları ve bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.