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Cumhurbaşkanı Erdoğan e- Spor Turnuvası'nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası'nın final maçını izledi.


AK Parti Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Turnuva finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını ifade etti.


Turnuvaya Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve MYK üyeleri de katıldı.

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