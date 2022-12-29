Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'yi açıkladı, vatandaşlar sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından, vatandaşlar emekli olabilmek için kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam düzenlediği basın toplantısında EYT düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. Erdoğan, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün sayısını tamamlayan herkesin yaş sınırlaması olmadan EYT düzenlemesinden faydalanabileceğini açıkladı. Bunun üzerine emekli olmak isteyen ama prim gün sayısı dolmayanlar, 2022 yılının bitmesine 2 gün kala askerlik ve doğum borçlanma işlemlerini tamamlayabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Şu anda burada 2 bin kişiye yakın insanlar bekliyor"

Askerlik borçlanma işlemlerini gerçekleştirmek için SGK binası önündeki kuyruğa girdiğini ifade eden Ersoy Ketenci, "Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber, şu an prim günü eksik olanlar askerlik borçlanması için il ve ilçelerindeki SGK müdürlüklerine başvuruyor. Tabii kiminin 550 gün, kiminin 300 gün eksiği var. 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlarımız, borçlanıp emekli hakkını kazanmış bulunuyor. 2022 yılının bitmesine son 2 gün kalması, 2023'te ödemelerin biraz daha fiyata yansımasından dolayı insanlar burada yoğunluk oluşturdu. İnşallah SGK'nın sistemi çökmez, çünkü aşırı yoğunluk var. Şu anda burada 2 bin kişiye yakın insan bekliyor" ifadelerini kullandı.