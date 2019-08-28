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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Lazreq'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Törende Lazreq ailesinin renkli geleneksel kıyafetleri dikkat çekti.

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