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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı.


Ankara'da gerçekleşen piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve davetliler katıldı.


İki saat süren konserin ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'a teşekkür ederek Aşık Veysel'in “Kara Toprak” plağını hediye etti.

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