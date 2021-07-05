Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Türkiye'ye getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100 üzerinde kişi Türkiye'ye getirildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan,” Tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine devletimizin tüm imkânlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz. Milli güvenliğimizi tehdit eden yapıların tepesine sınırlarımız içinde olduğu gibi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda da biniyoruz" dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, genişleyen istihbarat imkanları ile terör eylemleri engellenirken bu yapıları besleyen ana omurgaların yönetim kademelerinin mali ve lojistik damarlarının da felç edildiğini söyledi. Erdoğan, "Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Operasyonu ile Kuzey Irak bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatları terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizin ürünlerdir. Yurt içinde polisimizle jandarmamızla, askerlerimizle, güvenlik korucularımızla, istihbaratımızla terör örgütlerini her gün biraz daha geriletiyoruz" diye konuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütleri ile mücadeleyi sınırların ötesine taşıdığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Yapılan operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz, ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Teşkilatımızın ordumuz ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonlar PKK için sınır ötesinde hiçbir yerin artık güvenli olmadığını göstermiştir."

Daha önce örgütün önemli yöneticilerinin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Erdoğan, son 6 ayda PKK'nın en üst kademesindeki kişilerin birer birer aynı akıbete duçar olduğunu söyledi. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK yürütme konseyi üyesinin de etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, MİT'in DEAŞ ile mücadelede örgüte ait dokümanlara ulaşarak çok sayıda örgüt mensubunun yakalandığını bildirdi. "Ülkemize yönelik 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmasına kararlılıkla devam ediyoruz” diyen Erdoğan, istihbarat ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışması sayesinde kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmının belirlenerek kamudan ve toplum bünyesinden temizlendiğini söyledi. Örgütün tüm mahrem yapılanmasının ve arşivlerinin tek tek ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu belirterek FETÖ'nün ortadan kaldırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100 üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini aktaran Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son olarak FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı Türkiye'ye getirerek adalete teslim ettiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu kişi Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs faaliyetleriyle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhindeki kampanyaları artırmıştır. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemizde kesintisiz sürecektir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz. Terörle mücadele yanında en az onun kadar tehlikeli gördüğümüz uyuşturucu ile mücadelede emniyet ve gümrük teşkilatlarımızın yoğun gayretleri sayesinde çok önemli başarılara son iki, üç hafta içerisinde adım attık" dedi.

Gürbülak'ta ele geçirilen 462 kilogramlık likit eroinle birlikte gümrüklerde yakalanan uyuşturucu miktarının 7 tonu aştığını açıklayan Erdoğan, "Bu tablo Türkiye'nin kendi vatandaşlarıyla birlikte Avrupa başta olmak üzere bölgesindeki tüm gençlerin uyuşturucudan korunmasında da önemli bir misyon üstlendiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.