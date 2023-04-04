Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gardaşım Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği yeni nesil elektrikli aracı teslim alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ikinci aracı hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için ‘hayırlı olsun' paylaşımı gerçekleştirdi. Erdoğan paylaşımında “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım” ifadelerine yer verdi.