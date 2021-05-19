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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldiği program bu akşam saat 20.00'de ortak yayınlanacak. Kütüphane Söyleşileri'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle bir çok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 20.00'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

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