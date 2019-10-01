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Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM Genel Kurulu’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM Genel Kurulu'na geldi.


TBMM Başkan Vekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı. CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girdiği esnada ayağa kalkmadıkları görülürken, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

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