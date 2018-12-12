Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Genel maksat helikopterimizin adını Gökbey olarak belirledik”

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel maksat helikopterinin ismini açıkladı. Erdoğan, “T-625 genel maksat helikopterimizin adını uzun istişareler neticesinde Gökbey olarak belirledik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel maksat helikopterinin ismini açıklamasından sonra sahnenin arka kısmında ışıklar altında Gökbey belirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterin ilk uçuşunu yapan baş uçuş test pilotu Arif Ateş ve deneysel test pilotu Gökhan Virlan'ı da tebrik etti. Pilot Arif Ateş, “Zatıalinizin 5 yıl önce belirttiği ilk uçuşunun yapılacağı tarih olan 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Gökbey helikopterimizin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konya'da ikamet eden tezhip sanatçısı Derda Huca tarafından 2018 yılında yapılan ve II. Bayezid devrinde Kemal Reis tarafından yaptırılan Göke Kalyonu'nun bir tasviri hediye edildi.