İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihin sıfır noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir suretinin New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir suretinin New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladığını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve ‘tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.