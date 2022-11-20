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Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat emrini böyle verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşü, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik düzenlenen 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdi. Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Akar'a harekat emrini verdiği görüntülerde harekata ilişkin Bakan Akar'dan bilgi aldığı görüldü.

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