Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Hollanda Başbakanı Rutte'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Rutte'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan Rutte'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rutte heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.