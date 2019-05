Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı

Kaliteli buğday ise yüzde 4 primli olarak alınacak ve böylece ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı da yüzde 33 artış ile ton başına bin 100 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticimize buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacaktır” dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ülkemizin itibarı iftihar verici bir seviyeye ulaşmışsa bunda adeta bir Alperen ruhu ile dünyada ayak basmadık yer bırakmayan girişimcilerimizin çok büyük emeği ve katkısı vardır” açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'nın döviz rezervinden bahseden Erdoğan, “Turizmde 12,8 milyon turist sayısından 46 milyon turist sayısına birlikte ulaştık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına kopartmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir, göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi. Ülkemizi IMF'ye 23,5 milyar dolar borçla devralarak Mayıs 2013'te IMF'ye olan borcu sıfırlamayı bir kenara koymak mümkün değil. Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27,5 milyar dolarken, hamdolsun şuanda onunla mukayese edilemeyecek bir konuma geldi. Bazı sirk cambazları bu konu ile ilgili bile döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle psikolojik olumsuz hava oluşturma çabası içindeler. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız” diye konuştu.

Seçimin birkaç ay öncesinde patates, soğan meselesinin neyle izah edileceğini soran Erdoğan, “Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir? Patatesin soğanın nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü gördük. Bunların ne adına, nereye, ne mesajlar verilmek istendiğini hep birlikte milli bir mesele olarak görmeye mecburuz. Son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar şahsımızı değil, doğrudan Türkiye'yi, 82 milyonun tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

“Bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz”

“Burası Türkiye, burada iş var” sloganı ile istihdamı artırmak için yola çıktıklarını söyleyen Erdoğan, iş adamlarından bu konuya duyarlılık göstermelerini istedi. Erdoğan, “Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana maruz kaldığımız ekonomik saldırılara hep birlikte çok daha güçlü cevap verme zamanıdır. Son dönemde bir miktar irtifa kaybolduğu için bu defe çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla bir araya geldik ve tüm Türkiye'deki oda, borsa hepsine bir çağrıda bulunduk. 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB'un her bir üyesi kalksa 2 tane istihdam sağlasa bu sayı 3 milyona varır. O gün bu sözleri aldık. Bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz. O zaman kalkıp bazı bu milleti çok sevdiğini iddia edenler ne dediler, ‘TOBB iktidarın yan bahçesi, arka bahçesi.' TOBB'un böyle bir meselede, bir istihdam meselesinde hükümetle dayanışma içinde olmasından daha doğal, daha tabi ne olabilir. Bu çağrımızı sadece TOBB'a değil, diğer STK'lara da yönelteceğiz. 2,5 milyonluk bir ilave istihdam için ‘Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakamından önemli bir rakamdır ama yeterli değil. Yaz sezonunun da açılması fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefimize doğru süratle yol almalıyız. Bu seferberliğe gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek burada bulunan her bir iş insanımızın ülkesine, milletine ve şehrine olan vefasının gereğidir diye inanıyorum. Sahip bulunduğunuz her şeyi borçlu olduğunuz ülkeniz bugün sizlerden böyle bir fedakarlık bekliyor. Sayın Başkanın vergi, sigorta gibi meselelerini sürekli şahsımla da bakan arkadaşlarımla görüşen birisi olarak kimse bu tür üye, işadamımız buraya aktarması suretiyle bunların çözümü burada konuşulacak bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

Müteahhitlerin aldıkları işi geciktirdiklerini belirterek uyarıda bulunan Erdoğan, “Bunlara gerekli uyarılar yapıldığı halde biz kalkıp onların hesaplarına blokaj uygulamadık. Yatırım orada duruyor, bunu yapamayacaksan bu ihaleye niye girdin? Biz şahsım da başta olmak üzere bakanlarımızla çoğu zaman bu insanların peşine düştük” açıklamasında bulundu.

“İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle şuanda gözaltına aldık”

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, “Terör artık eskisi gibi esmiyor bu bölgelerde. Sadece bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yapılan operasyonlar çerçevesinde İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece yakalamak suretiyle şuanda gözaltına aldık” dedi.

“Biz de onların numaralarını çözdük”

Tanzim satışları konusunda daha köklü çözüm hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, artık seçim döneminin geride kaldığını, tüm enerjileri ile yeniden icraata yoğunlaştıklarını söyledi. “Özellikle kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız” açıklamasında bulunan Erdoğan, tüm göstergelerin yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ettiğini belirterek, “Yaptırım tehditleri Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Biz de onların numaralarını çözdük. Nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir” diye konuştu.

“Ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olmuştur”

Hububat alım fiyatlarını açıklayarak çiftçiye müjde veren Erdoğan, “Çiftçimiz toprağını sürdü, tohumunu attı, alın terini akıttı ve hasat dönemi için hazırlanmaya başladı. Yağış bakımından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Mevcut durumun tarımda üretimin en az geçen yıl düzeyinde olacağını gösteriyor. Hububat alım fiyatını hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticimizin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçiyoruz. Bu yılın hububat alım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. TMO tarafından geçen yıl ton başına bin 50 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise yüzde 4 primli olarak alınacak ve böylece ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı da yüzde 33 artış ile ton başına bin 100 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticimize buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacaktır” şeklinde konuştu.