Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat ve çay alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TMO'nun geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik alım fiyatını 2 bin 250 liraya, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere müjdeler verdi. Erdoğan, ayrıca etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin kim olduğunu da açıkladı. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticilerden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını, üreticilerin elinde bulunan çeltiğin tonunu da fiyatını yeniden belirleyerek TMO stoklarına dahil ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Bu yıl dünyada ve ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde nispeten azalma olacağı anlaşılmaktadır. Mevcut stoklarımız ve yeni mahsul ile birlikte hububat ve bakliyatta ülkemizin kendi ihtiyacını karşılama noktasında herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları da ertelenecektir. Üretim maliyetleri ile iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları şu şekildedir: TMO'nun geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik alım fiyatını 2 bin 250 liraya, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları için de referans fiyat olarak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak, aynı şekilde kabul edilecektir” diye konuştu.

Çay alım fiyatları

Çay üreticileri için de alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, “Geçen yıl 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak destekleme ile birlikte toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir” şeklinde konuştu.

“Helallik istememiz inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleri ile insanların tamamının yanında yer aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Buna rağmen sıkıntı yaşayanlar olmamış mıdır? Muhakkak olmuştur. Ancak, dünyadaki ve bölgemizdeki örnekleri ile mukayese edildiğinde Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğu bir hakikattir. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kuruluşlar ifade ediyor. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk kalan vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istememiz de inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Hak nedir, helal ve helalleşme bilmeyenler elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak taktirini milletimizden göreceğiz. Yanlışımız veya eksiğimiz olmuşsa hesabını milletimize vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sofi Nurettin kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir”

Yaklaşık 18 yıl boyunca Türkiye üzerinde oynanan oyunları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak hale getirdiklerini belirtti. Erdoğan, MİT'in başarıyla yürüttüğü bir operasyonun müjdesini şu ifadelerle verdi:

“Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum. MİT'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faali olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu PKK/KCK ile PYD-YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşıları ve teröristlerinin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir” dedi.