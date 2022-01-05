Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 yılının ilk görüşmesini Bahçeli'nin evinde gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı Beytepe'deki evinin kapısında karşıladı. İki liderin görüşmesi saat 14.05'te başladı. 2022 yılının ilk görüşmesi olma özelliğini taşıyan ve basına kapalı olarak gerçekleşen buluşma, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye öğrencilik dönemine ait kütük defteri ve kitap hediye ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi en son 4 Ağustos 2021 tarihinde yine Ankara'daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.