Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İMECE Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak” dedi.

Yerli ve milli yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu olan İMECE, Ankara'da düzenlenen fırlatma törenindeki geri sayım sonucunda uzaya fırlatıldı. Uzaya fırlatılması daha önce 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye saatiyle 09.47'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan California Vadenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firması tarafından uzaya yolculuğu başladı. Fırlatmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir video mesajla açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılana kadar bütün aşamalarda emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki denemde jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil, uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke kritik ve stratejik önemde gördüğü uzay alanına yatırım yapıyor. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken, 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar günden güne artıyor. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten Milli Uzay Programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık” diye konuştu.

"İMECE uydusu, Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak"

Bugüne kadar yörüngeye gönderilen 8 haberleşme uydusundan 3'ünün görev süresini başarıyla tamamladığını, diğer 5 haberleşme uydusunun ise aktif olarak hizmet ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık. Uçuş bilgisayarı ve haberleşme sistemleri gibi kritik uydu teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera ile sadece Türkiye üzerinden değil dünyanın herhangi bir istasyonundan görüntüler elde edebileceğiz. İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. Bu proje ile gelecekte üretilecek milli yer gözlem uyduları için ihtiyaç duyulacak tüm altyapı ve kabiliyetleri elde ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda uzay ve uzay teknolojileri alanlarında yatırımların devam edeceğini dile getirdi.